Хамилтън поведе в първата тренировка в Мексико

Люис Хамилтън с Мерцедес даде най-бързо време в първата свободна тренировка преди Гран при на Мексико. В това състезание британецът може евентуално да се поздрави предсрочно с шеста световна титла, ако постигне с 14 точки повече от единствения си преследвач Валтери Ботас. В първата свободна сесия финландецът остана пети на повече от шест десети изоставане.

Lewis has strapped on intermediate tyres for his first outing of the weekend. He reports back to the garage that the "track is dry" #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/Y5qm91gEiW — Formula 1 (@F1) October 25, 2019

Втори на изсъхващата писта "Херманос Родригес" се класира Шарл Леклер с Ферари. Съотборникът му Себастиан Фетел даде едва шесто време, но е важно да се отбележи, че червеният тим използва само гумите медиум, докато съперниците в челото записаха най-бързите си обиколки със софт смесите.

Трети се нареди Макс Верстапен с Ред Бул, следван от своя съотборник Алекс Албън. Най-добър от останалите за пореден път беше Карлос Сайнц с Макларън. Пиер Гасли и Дани Квят се наредиха съответно осми и девети, като също използваха гуми медиум. Топ 10 оформи Антонио Джовинаци с Алфа Ромео.

Go, go, go!



Just over 20 mins track time left in FP1#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/Nr5waOCdyR — Formula 1 (@F1) October 25, 2019

Първата свободна тренировка мина без особени проблеми, като единствено Ланс Строл с Рейсинг Пойнт предизвика червен флаг половин час преди изтичане на времето. Канадецът изпусна завой и се удари странично в предпазните заграждения, но след кратко забавяне успя да потегли отново и да се прибере в бокса.

RED FLAG



Problems for @lance_stroll - he's into the barriers at the final turn



The Canadian manages to get going again but heads straight back to the pits#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/yKXVTMnEtK — Formula 1 (@F1) October 25, 2019

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ВИЖТЕ ТУК

Снимка: Getty Images