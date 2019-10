Рейсинг Пойнт всъщност искали да копират Рено

Шефът на Рейсинг Пойнт Отмар Шафнауер призна, че тимът всъщност е искал да изкопира спирачната система на Рено, а не да ги докладва на ФИА. Френският отбор получи дисквалификация от Гран при на Япония, след като стюардите бяха сезирани по протест от страна на Рейсинг Пойнт.

"Всичко тръгна от "Силвърстоун", където имахме проблем с нашата собствена спирачна система" сподели Шафнауер пред Скай спортс. "Системата се повреди, имахме механичен проблем. Ако си спомняте, тогава Серхио катастрофира зад колата на сигурността. Той промени баланса на спирачките, за да поддържа гумите топли, но не можа да върне настройките обратно, защото превключвателя се счупи."

"Нашето намерение не беше да протестираме срещу Рено, а да направим същото като тях. Писахме на ФИА и те категорично ни забраниха. Ние се надявахме ФИА да ни отговори, че можем да изкопираме спирачната система. Обаче не стана така".

Шафнауер добави още, че автоматичната спирачна система би улеснила живота на пилотите, които и без друго имат много неща за правене в кокпита, преди влизане в завой. "Ако понякога имаш да направиш три или четири неща на влизане в завоя, така че може и да не успееш да стигнеш до настройването на спирачките".

