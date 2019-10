Фетел оглави втората свободна тренировка в Мексико

Себастиан Фетел изведе Ферари напред във втората свободна тренировка в Мексико Сити. Пилотите на Скудерията, които в първата сесия ползваха само медиум смеси, сега демонстрираха същинското си темпо с меките гуми. Шарл Леклер даде трето време, а между тях на второ място застана Макс Верстапен с Ред Бул.

Съотборникът на холандеца – Алекс Албън – катастрофира, изпускайки завой и така предизвика червен флаг. Като цяло сесията премина без други инциденти, ако изключим честите завъртания на много от пилотите, в това число и Леклер.

Мерцедес изостанаха спрямо конкурентите си и се наредиха четвърти и пети, като Валтери Ботас беше по-бърз от Люис Хамилтън. Задвижваните от Хонда коли се представиха доста убедително: Торо Росо се показаха като най-добри в средата и заеха шеста и седма позиция само на две десети зад водача във временното класиране.

Топ 10 затвориха три коли с двигател Рено: за Макларън Карлос Сайнц и Ландо Норис останаха съответно осми и десети, а между тях се вклини Нико Хюлкенберг с Рено.

Снимка: Getty Images