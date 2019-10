Леклер и Фетел затвърдиха заявката на Ферари за победа

Шарл Леклер и Себастиан Фетел окупираха първите две места в последната тренировка преди квалификацията за Гран при на Мексико. Така Ферари затвърдиха заявката за спечелване на състезанието и оставиха Мерцедес на втория ред.

Валтери Ботас беше по-бърз от Люис Хамилтън, но ако иска да остане с реални шансове в борбата за титлата, ще трябва да даде повече от себе си и да се надява съотборникът му да се представи по-зле.

Предвид дъждовното време на пистата "Херманос Родригес" надпреварата в неделя изглежда още по-непредсказуема. През по-голямата част от третата свободна тренировка трасето изсъхваше и на практика чак в последните минути пилотите свалиха гумите интермедия и направиха бързи опити с медиум и софт.

Силна пета позиция записа Карлос Сайнц с Макларън, а Макс Верстапен с Ред Бул остана шести. Пиер Гасли с Торо Росо даде по-добро време от Александър Албън, с когото си размениха отборите по-рано през сезона. До последно не беше ясно дали французинът ще успее да вземе участие в свободната сесия заради стомашни проблеми.

Девета позиция зае Ландо Норис с Макларън, а местният любимец Серхио Перес остана десети за Рейсинг Пойнт. Пилотите на Рено не взеха участие заради проблем с охладителната система, но от тима заявиха, че трябва да успеят да се подготвят за квалификацията.

Снимка: Getty Images