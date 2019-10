Верстапен изненада всички с полпозишън в Мексико

Макс Верстапен с Ред Бул изненада всички, след като спечели полпозишън в Мексико с рекордно бърза обиколка. Очакванията бяха за категорична победа на Ферари, но Шарл Леклер и Себастиан Фетел останаха втори и трети на пистата "Херманос Родригес".

BREAKING: It's Max in Mexico!



He takes his second career pole, with the Ferraris behind#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/VxdsTzcKyW — Formula 1 (@F1) October 26, 2019

Люис Хамилтън, който може да подпечата шестата си титла още утре, зае четвърта позиция с Мерцедес. Неговият съотборник и единствен конкурент в шампионата Валтери Ботас допусна грешка и катастрофира на метри от финала. Първият опит на финландеца му стигна за шеста позиция.

A nightmare end to qualifying for Valtteri Bottas!



But thankfully he is okay #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/TakzoATo2i — Formula 1 (@F1) October 26, 2019

Алекс Албън с Ред Бул също се представи убедително и зае пета позиция. Всичките четири болида, задвижвани от двигател Хонда намериха място в топ 10: Дани Квят зае девето място с Торо Росо, а съотборникът му Пиер Гасли се нареди десети.

Qualifying comes to a close in Mexico. Carlos finishes P7 with Lando in P8.



Good work, team. #MexicoGP pic.twitter.com/7tHZA9Gfh1 — McLaren (@McLarenF1) October 26, 2019

Макларън продължиха да затвърждават позицията си на най-добри в средата на колоната. Карлос Сайнц младши стигна до седмо място, а Ландо Норис ще стартира осми. Състезанието в Мексико винаги се очаква с голям интерес, тъй като условията са уникални заради голямата надморска височина, която натоварва максимално болидите. Полпозишънът на Верстапен, както и прогнозата за дъжд и гръмотевици вещаят още по-вълнуваща надпревара в неделя.

Nico Hulkenberg and Sergio Perez go close!



They remain unscathed as we approach the final five minutes of Q2#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/9wkUk05Jeu — Formula 1 (@F1) October 26, 2019

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ВИЖТЕ ТУК

Снимка: Getty Images