Наказаха Верстапен с 3 места на старта в Мексико

Макс Верстапен беше наказан от стюардите в Мексико с 3 места на стартовата решетка и така загуби полпозишъна си. Причината е, че пилотът на Ред Бул не е намалил при развят жълт флаг за катастрофата на Валтери Ботас. Така Шарл Леклер с Ферари ще стартира пръв, следван от съотборника си Себастиан Фетел, а Верстапен ще започне от трета позиция.

В съобщението на стюардите се казва, че доказателствата са неоспорими: на видеозаписа от Q3 на квалификацията ясно се вижда, че Верстапен не намалява, докато преминава покрай катастрофиралия Мерцедес. В същото време, Фетел, който е пред Макс на пистата, значително забавя скоростта си.

Верстапен е признал, че не е намалил, и че е видял разбития болид на Ботас, но твърдял, че не е забелязал жълтия флаг. Така или иначе, холандецът имаше достатъчно бързо време от първия си опит в Q3.

Onboard with Max Verstappen as he passes the yellow flag waved at the end of Q3



The race stewards handed him a three-place grid penalty for Sunday's race for failing to slow down - dropping him from P1 to P4#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/3m9seD5e8V