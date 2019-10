Хамилтън спря Ферари и грабна победата в Мексико, но не и титлата

Голямата звезда на Мерцедес Люис Хамилтън спечели днешната Гран При на Мексико след много дисциплинирано пилотиране и силно изпълнена стратегия с две спирания в бокса. Люис не се поддаде на агресивния си стил и предпочете да запази гумите си в ключовите моменти на надпреварата, което му донесе и победата.

Себастиан Фетел днес бе по-силният пилот на Ферари, но и това не му донесе успеха в Мексико. Четирикратният световен шампион не успя да притисне докрай Хамилтън в заключителната част от състезанието и трябваше да се утеши с второто място днес.

Вторият пилот на Мерцедес Валтери Ботас трябва да съжалява, че не успя да извлече максимума от отворилите му се възможности днес и финишира едва трети. Най-голямото разочарование е за младата надежда на Ферари Шарл Леклер.

Монегаскът се представи много под нивото, което показва от началото на годината. Така напълно закономерно Шарл финишира на разочароващата четвърта позиция, след като стартира първи и бе фаворит за днешната победа

Лидерът на Ред Бул Макс Верстапен спечели съботната квалификация за днешната Гран При на Мексико. Въпреки успеха си младият холандец нe успя да се възползва от първа стартова позиция в днешната надпревара. Причината за това бе наказанието от три позиции, което той получи след квалификацията от съдиите на ФИА заради това, че в последната си бърза обиколка не намали при развети жълти флагове.

От този подарък трябваше да се възползват и двамата пилоти на Ферари, които стартираха от първа стартова редица. Лидер на колоната е Шарл Леклер, а втори е съотборникът му в Скудерия Себастиан Фетел.

На старта и двата болида на Ферари не направиха много добър старт и Хамилтън пробва атака, но Фетел безкомпромисно му затвори вратата на влизане за първи завой. Така германецът не позволи на Люис да разбие първите две места на Ферари и британецът веднага бе атакуван от Макс Верстапен. Стигна се до контакт помежду им и двамата излетяха от пистата, но минаха без проблеми през зоната на сигурността и се върнаха на трасето без повреди, но с по няколко загубени позиции.

VIRTUAL SAFETY CAR (LAP 1/71) We've got lots of debris in Sector 1 Minor contact between Hamilton and Verstappen meant they both took to the grass#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/NzydIEGVJ5 — Formula 1 (@F1) October 27, 2019

В 5-ата обиколка Верстапен съобщи за спукана гума вследствие на контакт при атака от страна на Валтери Ботас. Така за огромно съжаление след удара с Хамилтън втори инцидент с пилот на Мерцедес извади от сметките за победата днес в Мексико най-бързия във вчерашната квалификация Верстапен. След смяната на гуми холандецът се върна на последно място в колоната.

В 16-ата обиколка първи от лидерите в бокса влезе водачът на колоната Леклер. Младият монегаск отново заложи на среднотвърдите гуми и се върна на пистата на четвърта позиция, зад Валтери Ботас. Така новият лидер е съотборникът му Фетел, плътно следван от Хамилтън.

В 37-ата обиколка за първи път в бокса от втора позиция влезе Валтери Ботас. Финландският пилот на Мерцедес се върна на трасето на пета позиция.

VETTEL: "It was a very intense race. I had Valtteri behind me putting a lot pressure on, so I couldn't think too much about Lewis!"#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/xlQw2RvpTh — Formula 1 (@F1) October 27, 2019

В 28-ата обиколка от лидерската позиция Фетел най-накрая спря за смяна на гуми и сложи нов комплект сликове с най-твърдата смес. Четирикратният световен шампион се върна едва четвърти, зад Алекс Албън, Люис Хамилтън и новия лидер Шарл Леклар от Ферари.

В 44-ата обиколка лидерът Леклер влезе за втори път в бокса за нови гуми хард. Проблем с монтирането на задна дясна гума обаче забави Шарл за 6.2 секунди в бокса, което допълнително усложнява задачата му и при връщането си на пистата той вече е четвърти.

HAMILTON: "Today is an incredible result... we came here thinking we were on the back foot and it was a difficult race for us, but we pulled through!"#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/p8o1ygB83e — Formula 1 (@F1) October 27, 2019

До финала подреждането в челото не се промени. Хамилтън не позволи на преследвачите си Фетел и Ботас да го доближат на под секунда и така да имат възможност да го атакуват с помощта на DRS системата. Люис спечели с много точно изпълнена стратегия, без да е с най-бързата кола днес.

Фетел направи всичко по силите си, справи се със съотборника си Леклер, но не успя да застраши Хамилтън до финала и остана втори. Трети финишира другият пилот на Мерцедес Валтери Ботас. Разочароващо състезание за Шарл Леклер, който имаше всички шансове на своя страна, след като стартира от първа позиция заради наказанието на Макс Верстаен, но не се възползва по най-добрия начин и стигна до финала едва четвърти.

Снимка: Getty Images