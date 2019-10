Повреда в пода на болида затруднила Хамилтън в Мексико

Люис Хамилтън призна, че пътят към победата му в Мексико е бил затруднен от повреда в пода на болида му, вследствие на инцидентите в първата обиколка. Пилотът на Мерцедес се бори със Себастиан Фетел от Ферари на старта, заради което се озова от външната страна на първия завой, а на втория попадна в обсега на Макс Верстапен от Ред Бул и бе принуден да мине през тревната зона за сигурност. Тогава Хамилтън е повредил дясната страна на пода си, но благодарение на перфектната стратегия на Сребърните стрели британецът стигна до победата.

"Знаехме, че състезанието ще бъде трудно за нас, но дадохме всичко от себе си. Имахме повреда в колата, така че през цялото време бе доста трудно. Трябваше да държа главата си високо вдигната. Вторият стинт изглеждаше много дълъг, но съм благодарен за днес", коментира Хамилтън. Той допълни, че щетата на пода му е коствала по няколко десети на обиколка. Заради нея е трябвало да бъдат променени настройките на автомобила, тъй като балансът се е променил.

