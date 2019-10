Напълно ясно е, защо не победихме, смята Леклер

Шарл Леклер стартира Гран при на Мексико от полпозишън и остана разочарован да не успее да се пребори за победата. Пилотът на Ферари завърши четвърти зад съотборника си Себастиан Фетел и Валтери Ботас от Мерцедес.

"Разочарован съм, естествено" заяви Леклер. "Всеки път, когато стартираш пръв, искаш да спечелиш, а пък последните две състезания аз тръгвам пръв, но не печеля, така че не съм доволен. Напълно ясно е защо не спечелихме и трябва да си вземем поука".

"Честно казано, искахме да покрием Алекс Албън, и точно това направихме. Само че от там нататък беше много сложно да направим нещо повече, защото със стратегията с две спирания беше много трудно да стоим зад останалите коли и да изпреварваме накрая".

Пилотът на Ферари поясни още, че по време на състезанието е смятал стратегията за правилна. По-късно, обаче, осъзнал, че явно не е било така.

Another pole, but another missed opportunity at victory, and it's starting to weigh on Ferrari's Charles Leclerc. #F1 #MexicoGP https://t.co/8yRFeqZemX