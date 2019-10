Хамилтън няма да вземе бонус от шестата си титла

Люис Хамилтън може да спечели шестата си титла във Ф1 още тази неделя в САЩ, но това надали ще му донесе финансова премия. По начало малко се знае как точно се формират най-големите заплати във Ф1, но Дженсън Бътън хвърля светлина по този въпрос в своята книга "Как да бъдеш пилот от Ф1".

"Някои пилоти може да спечелят 1 милион долара бонус, ако спечелят едно състезание. Едно единствено" пише Бътън. "Странното, обаче, е, че по принцип не получаваш премия за спечелване на шампионата при пилотите".

"Големите пари са в шампионата при конструкторите, защото от там отборите получават сериозните плащания – от порядъка на 100 млн. евро например".

Доколкото е известно, Хамилтън получава основна заплата 40 млн. паунда – една от най-високите в спорта.

"Като във футбола е, където играчите получават много повече от тези, които ги менажират, а в живота нещата са точно обратното на това. Някои хора като Люис например, е не само най-добре платеният човек в отбора, но вероятно най-добре платеният в цялата компания Даймлер – собственик на Мерцедес".

Lewis Hamilton may not receive bonus if he wins sixth world title claims Jenson Button - Express https://t.co/vsUnNDMOi7 pic.twitter.com/ItTZyUFnA2