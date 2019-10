Може би не се оказах лош избор за Ред Бул, смята Албън

2019 година се оказа доста непредвидима за Алекс Албън: преди сезона той планирал да се състезава във Формула Е, но ето че се озова в Торо Росо, а по-късно през годината беше повишен в Ред Бул.

"Мисля, че към края на миналата година вече говорехме с Ред Бул, някъде около Абу Даби. Тогава още се борех за титлата с Джордж Ръсел. С Ред Бул говорехме най-вече да бъда резерва."

"Чувствам го като повишение. Беше стресиращо, когато исках да се фокусирам върху пилотирането, но в същото време Ред Бул искаха да ме показват по медиите. Стресиращи дни бяха. Затова бях щастлив да завърша пети в Белгия. По това време някои хора казваха, че Дани Квят е бил по-правилният човек. Резултатът ми показа, че може би не съм се оказал лош избор за Ред Бул".

Alex Albon says he had good fun during his Mexican Grand Prix, but the Red Bull rookie wondered if his two-spot strategy ultimately cost him his maiden F1 podium. #f1i #newsroom https://t.co/eob68z4Koo pic.twitter.com/ek4PAFm6KU