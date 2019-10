Фетел разкри какво би го задържало във Ф1 през 2021

Себастиан Фетел сподели, че бъдещето му във Ф1 през 2021 зависи от това дали ще му допаднат промените в регулациите, които ще въведат Либърти Медиа. Те трябва да бъдат представени по време на Гран при на САЩ и ще включват бюджетни тавани и технически промени по колите, които би трябвало да улеснят преследването от близко разстояние и изпреварванията.

"Вижда се, че колкото по-дълго време се задържат правилата, толкова повече се изравняват силите" заяви Фетел пред Моторспорт. "Само че това важи са трите отбора в челото, а все още има доста голяма разлика с останалата част от тимовете".

"Винаги имаш най-добрите коли отпред, както и най-добрите пилоти отпред, но ще бъде много по-добре, ако може всички да се сгъстят и да са по-близо един до друг. Дано да произлезе нещо хубаво от промените, защото със сигурност са нужни мерки."

"Всички харчат много пари, за да пробват и да постигнат поне малко повече. Нещата трябва да се опростят по някакъв начин. Има и тънка граница между запазването на ДНК-то на Ф1 и желанието да се сгъсти решетката."

Vettel reveals what will keep him in F1 in 2021 https://t.co/GDBn1jmN3t #F1 #Vettel