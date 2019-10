Ф1 превзе Холивуд

Пилотите от Формула 1 демонстрираха своите умения на живо пред феновете, събрали се на Холивуд Булевард в Лос Анджелис преди предстоящото Гран при на САЩ. Валтери Ботас, Даниел Рикардо, Макс Верстапен и Алекс Албън се състезаваха в надпревара по "донъти" по затворените специално за случая улици.

"Да караш болид от Ф1 по Холивуд Булевард е все едно… чувствам се като дете в сладкарница" сподели Рикардо. Алекс Албън от Ред Бул направи смешно признание: "Аз за първи път правя донът, така че да си призная честно, почти се нааках. Бях много нервен, но всъщност беше супер забавно. Чувах как крещеше тълпата, благодаря много на всички!"

Състезанието по "донъти" беше спечелено от Валтери Ботас: "Беше страхотно, надявам се всички да са се забавлявали, аз лично се забавлявах много. Още от първото ми каране на картинг на 5 години се влюбих в този спорт. Тогава казах на всички, че един ден ще бъда пилот от Ф1".

@ValtteriBottas, we think you owe Andy an apology! #F1Festival https://t.co/A4mMYEd8w6