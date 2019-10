Ето я колата за 2021

Формула 1 пусна официални кадри на но болида, който представя как ще изглеждат колите през сезон 2021. Мащабни промени се очакват в спорта – нова визия, нови регулации, нови финансови правила – всичко това, за да се подобри Ф1. Най-вълнуващото за феновете, разбира се, е какви ще са на външен вид болидите.

Сега, след като бяха пуснати първите официални кадри, определено може да се каже, че промените са осезаеми. В официалния туитър акаунт на Ф1 снимките са придружени от следния текст: "Кажи здравей на бъдещето на Ф1. Обратното броене до 2021 започва сега".

Очаквайте подробности за промените в правилата.

Снимки: официален сайт на F1

