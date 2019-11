Хамилтън може да разбие рекордите на Шумахер

Шефът на Мерцедес Тото Волф вярва, че Люис Хамилтън може "да разбие" рекордите на най-великия във Ф1 Михаел Шумахер. Безспорно най-значимият от тях – седемте световни титли – изглеждаше недостижим… доскоро. Хамилтън има шанс да спечели шестия си шампионат още тази неделя, а тъй като британецът няма намерение да се отказва в близко бъдеще, на теория може да атакува поне още една титла. Постижението на Шумахер от 91 победи изглежда дори по-лесно, тъй като Люис вече има 83, а предвид по-сгъстения календар в последните години, възможностите му са доста реалистични.

"Смятам, че той ще се състезава докато това му доставя удоволствие и е достатъчно конкурентоспособен" коментира Волф пред Ройтерс на въпрос дали Люис ще се състезава до 40 като Шуми. "Възрастта е фактор, който още не е актуален за него. Кими наскоро празнува 40-ия си рожден ден, така че – защо не?"

"Междувременно, ние трябва да продължаваме да му осигуряваме силна кола. Ако успяваме да го правим – тогава да, той може да разбие рекордите".

