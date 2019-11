Верстапен поведе в първата свободна тренировка в САЩ

Макс Верстапен с Ред Бул даде най-добро време в първата свободна тренировка преди Гран при на САЩ в Остин, Тексас. Втори остана Себастиан Фетел с Ферари, а Мерцедес изостанаха далече назад в класирането.

Редно е да се отбележи, че Шарл Леклер и Люис Хамилтън бяха сред пилотите, които тестваха гумите за 2020 и изглежда това се отрази негативно на времената, дадени от тях – те останаха съответно седми и осми. Другите двама тестери бяха Ромен Грожан и Кевин Магнусен от Хаас – шести и десети.

Трети и четвърти се наредиха Алекс Албън с Ред Бул и Пиер Гасли с Торо Росо, като двигателите на Хонда продължават да се представят чувствително по-добре. Пети остана Даниел Рикардо с Рено, а в топ 10 се вмъкна и Ланс Строл с Рейсинг Пойнт на девета позиция.

"There is a problem with the engine I think"



