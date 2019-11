Хамилтън излезе начело във втората тренировка

Люис Хамилтън с Мерцедес излезе начело във втората свободна тренировка преди Гран при на САЩ. За разлика от сутрешната сесия Сребърните стрели показаха силно темпо, а топ 3 се нареди също като разпределението на силите във Ф1 през 2019: Ферари останаха втори, а Ред Бул – трети, съответно Шарл Леклер и Макс Верстапен.

We’re feeling it Lewis takes the top spot on Friday with a 1:33.232 - VB clocks a 1:34.045 for P5 #USGP pic.twitter.com/INZcTwb7qq