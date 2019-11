Ф1 правила за 2021: най-важното накратко

От 2021 Формула 1 предприема най-големите промени, правени наведнъж в историята на спорта. Като цяло новите регулации се простират в стотици страници текст, но най-същественото за феновете може да се синтезира и накратко.

ПОДОБРЕН ВЪНШЕН ВИД

Say hello to the future of F1



The countdown to 2021 starts now...#F12021 pic.twitter.com/zpBznBzpyx — Formula 1 (@F1) October 31, 2019

Новите болиди имат радикално нова философия на дизайна, което си личи и от модерната визия. Опростено предно крило, по-голямо задно крило, увеличена аеродинамика по пода, опростено окачване и нископрофилни гуми с 18-инчови джанти.

Има предложение в джантите да се поставят въртящи се кръгли LED панели, които да излъчват полезна информация за зрителите. По същата причина се обмисля и дисплей, който да е имплементиран във външния дизайн по корпуса на болида.

ПРЕСЛЕДВАНЕ ОТБЛИЗО

An entirely new aerodynamic set-up is coming to F1 in 2021



It's the first time in history that F1 cars have specifically been designed with a chasing car in mind#F12021 pic.twitter.com/jNYvbr2e44 — Formula 1 (@F1) October 31, 2019

Естетиката на колите е била обмисляна дълго време, като същевременно специалистите са търсели не просто козметични решения, но и как да позволят преследване от близко разстояние.

Най-големият проблем досега в това отношение е загубата на притискателна сила, когато една кола следва въздушната диря на предната. Сегашните коли губят над 40% от притискането, когато се движат в мръсния въздух. При новите болиди от 2021 тази цифра ще падне на 5-10%, тъй като въздушната струя ще бъде по-чиста и ще се извежда по-нависоко.

ПО-СПРАВЕДЛИВИ ФИНАНСИ

For the first time in F1 history, financial rules will be enshrined in the new regulations



This is how the cost cap will work#F12021 pic.twitter.com/GY0WPdkH85 — Formula 1 (@F1) October 31, 2019

За първи път в историята на спорта, Ф1 ще има ограничения в харченето, за да има по-голяма справедливост и устойчивост. Бюджетният таван е 175 млн. долара на отбор за година, като това включва абсолютно всичко, което засяга представянето на пистата, но без маркетинг разходи, заплатите на персонала и на ръководството. Таванът на разходите трябва да намали растящата разлика между най-богатите отбори и тези, които разполагат с по-малко финансови ресурси.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

За да се подобри конкурентоспособността между отборите, Ф1 ще ограничи възможностите за ъпгрейди по време на състезателните уикенди, както и броя аеродинамични промени, които могат да се правят в течение на сезона. Ще има стандартизирани части (като горивните помпи), елементи, които ще трябва да се правят по точно описан модел (като покривалата за гуми), както и ограничение колко пъти може да се сменят някои части (като накладки).

Двигателите ще останат каквито са сега, но изпускателните системи се добавят към списъка с компоненти, които ще бъдат ограничен брой през сезона – всеки пилот ще може да ползва по 6 на година.

Колите ще тежат 25 кг повече заради описаните промени и това със сигурност ще ги направи по-бавни. Сред останалите значими промени са сгъстен график на състезателния уикенд, парк ферме ще започва от третата свободна тренировка, по-малко разрешено време за тестове във въздушния тунел, както и минимум две свободни сесии на година, в които да карат пилоти, участвали в не повече от 2 Гран прита.

Want to know more on #F12021? Our special edition #Factfile is there for you! #RSspirit pic.twitter.com/JTWNLATtVE — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) October 31, 2019

Снимка: Getty Images