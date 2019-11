Верстапен най-бърз преди квалификацията, проблеми за Леклер

Макс Верстапен с Ред Бул даде най-добро време в последната тренировка преди квалификацията за Гран при на САЩ. Втори остана Себастиан Фетел с Ферари, а неговият съотборник Шарл Леклер получи проблем с двигателя още в началото на тренировката.

A nightmare FP3 for Charles Leclerc!



Ferrari now have a lot of work to do ahead of qualifying...#USGP #F1 pic.twitter.com/O2HrMfEEVl — Formula 1 (@F1) November 2, 2019

Ландо Норис поднесе голяма изненада, след като се нареди трети – пред двата Мерцедеса. Валтери Ботас беше по-бърз от Люис Хамилтън, но за да има интрига в шампионата, класирането би трябвало той да е първи, а британецът доста по-назад.

Алекс Албън остана шести, а седми остана Карлос Сайнц с другия Макларън. Испанецът въртя обиколки почти само с гуми медиум, така че не е изключено темпото му със софт да е близо до това на съотборника му Норис.

Bulls wrap up practice Max finishes P1 with a 1:33.305 and Alex is P6 after posting a 1:33.983 #USGP pic.twitter.com/1tf07XWSXk — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) November 2, 2019

Топ 10 заформиха Кими Райконен с Алфа Ромео, Пиер Гасли с Торо Росо и Даниел Рикардо с Рено. Серхио Перес остана последен, но той правеше само състезателни симулации, тъй като ще стартира от бокса, защото пропусна да се яви на везните.

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ВИЖТЕ ТУК

Снимка: Getty Images