Ботас спечели полпозишън и запази крехката интрига

Валтери Ботас с Мерцедес спечели полпозишън за Гран при на САЩ и запази интригата за шампионата. Ако финландецът спечели, а Люис Хамилтън остане девети или по-назад, то тогава титлата няма да се реши този уикенд. Петкратният световен шампион остана с пето време, а последният му опит в Q3 не беше зачетен, защото болидът му излезе с четирите гуми от трасето на завой 19 – място, което затрудни почти всички пилоти.

Втори остана Себастиан Фетел с Ферари, а трети се нареди Макс Верстапен с Ред Бул. С изключение на двата Мерцедес-а, всички останали се състезават само за чест и слава. Шарл Леклер остана четвърти, а топ 6 затвори Алекс Албън с Ред Бул.

Seb winding up for one more flying lap #USGP #F1 pic.twitter.com/EpuXfK3YYE