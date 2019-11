Люис Хамилтън влезе в историята с шеста световна титла във Формула 1

Голямата звезда на Мерцедес Люис Хамилтън спечели световната титла тази вечер в Гран При на САЩ и влезе в историята на Формула 1 като шесткратен световен шампион. Британецът изпревари Хуан Мануел Фанджо и вече изостава само от легендата на спорта – седемкратния шампион Михаел Шумахер. Люис остана втори днес на пистата в Остин, Тексас, но това му бе предостатъчно да грабне титлата два старта преди финала на шампионата.

Победата днес спечели съотборникът на шампиона в Мерцедес Валтери Ботас. Финландецът показа много силно представяне от старта до финала и не позволи на никого от съперниците си да застраши победата му. Трети на почетната стълбичка се качи Макс Верстапен, който нямаше нужната скорост в състезателно темпо да се бори за победата с доминиращите болиди на Мерцедес.

От първа позиция стартира съотборникът на Люис в Мерцедес Валтери Ботас. Финландецът днес кара за себе си, след като на Хамилтън не му трябваше челно класиране, за да спечели титлата. От втора позиция потегли лидерът на Ферари Себастиан Фетел, а трети бе звездата на Ред Бул Макс Верстапен.

На старта Ботас без проблеми запази първата си позиция, а зад него Фетел загуби второто място от Верстапен. Хамилтън прескочи Леклер и се залепи за Себастиан и малко по-късно го изпревари. Докато германецът опитваше контраатака срещу Люис, бе изпреварен и от съотборника си Леклер. Себ отново пробва да си върне позицията, но съвсем малко не му стигна да го постигне.

