Хамилтън: чувството е изумително

Люис Хамилтън не скри вълнението си и беше особено емоционален, след като спечели своята шеста световна титла при Гран при на САЩ. Британецът финишира втори, което му беше повече от достатъчно да подпечата третия пореден и общо шести шампионат във Ф1. Пилотът на Мерцедес вече изпревари легендата Фанджо, а пред него остава единствено Михаел Шумахер със седем световни трофея.

"Чувството е изумително" сподели Хамилтън след надпреварата. "Състезанието беше много трудно, вчера също имахме проблеми. Валтери свърши страхотна работа, поздравявам го. Не вярвах, че ще успеем само с едно спиране, но направих всичко по силите си".

"Благодарен съм на целия отбор, всички в завода, благодаря на баща ми и майка ми, на доведения ми баща и на доведената ми майка също, на леля ми от Тринидад, както и на цялото семейство. За мен е чест да съм сред великите".

"Когато бях на 6-7 години баща ми каза никога да не се предавам, така че това е нещо като семейно мото. Натисках колкото мога днес. Готов съм за следващото състезание, ще продължим да напираме. Благодаря на всички от все сърце!"

"[It's an] overwhelming [feeling]. It was such a tough race today. Valtteri did a fabulous job today" #USGP #F1 pic.twitter.com/u2S3a4JLlg