Пред Хамилтън няма лимити, смята Тото Волф

Шефът на Мерцедес Тото Волф е на мнение, че пред Люис Хамилтън няма лимит за това колко световни титли може да спечели. Волф направи изявлението, след като с гордост и задоволство изгледа двойната победа на отбора си в Гран при на САЩ, която подпечата шестия световен шампионат в сметката на британеца.

"Смятам, че той все още е пределно мотивиран. Иска да спечели всяко едно състезание. Докато продължава по същия начин, може да спечели още титли. Ние трябва да му предоставим силна кола и аз лично не смятам, че пред него има лимит".

"Много съм горд, горд съм за всички, които допринесоха във фабриките. Зад кулисите е свършена огромна работа. Няма по-добър сценарий от това единият пилот да спечели състезанието, а другият шампионата".

"Видяхте колко малка е разликата между стратегия с един и с два стопа. Решихме да ги оставим да се състезават и това ще продължи и през следващата година".

