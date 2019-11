Ботас и Верстапен поздравиха Хамилтън, макар и с половин уста

Валтери Ботас спечели своята седма победа в кариерата и беше щастлив след края на Гран при на САЩ. Доброто му представяне, обаче, беше логично засенчено от шестата световна титла на съотборника му Люис Хамилтън.

"Хубава победа. Усещах колата много добре вчера и днес. Не бях сигурен дали ще проработи стратегията. Големи поздравления за Люис. Аз се провалих с моята цел тази година, но той направи много силен сезон и го заслужи".

BOT: "It's a nice win. The car felt very good and it's been a good weekend for us. Big congratulations to Lewis. There's always next year for me, but he deserves it" #USGP #F1 pic.twitter.com/mCI1rZFdET

Макс Верстапен финишира трети, след като не му се отдаде възможност да атакува Хамилтън за втора позиция. Пилотът на Ред Бул тъкмо успя да стигне до под секунда зад Мерцедеса, но атаката му беше предотвратена от жълтите знамена, вдигнати заради отпадането на Кевин Магнусен с Хаас.

"Направихме каквото ни беше по силите. Аз се стремях да съм близо зад Люис, ако стане нещо. Заради жълтите флагове не можех да използвам DRS в сектор 2, но все пак – добро темпо и е хубаво да си на подиума. Впечатляваща шеста титла за Люис. Той върши феноменална работа и има зад себе си голям отбор, но ние ще ги предизвикаме следващата година".

VER: "It was a very good race for us. The yellow flags at the end meant that I couldn't use DRS when I was chasing P2, but it's great to be on the podium. Congratulations to Lewis"#USGP #F1 pic.twitter.com/NBUlDcfVmO