Алфа Ромео задържат Джовинаци за сезон 2020

Алфа Ромео официално потвърдиха, че ще задържат своя пилот Антонио Джовинаци и за сезон 2020 във Формула 1 успоредно до ветерана в тима Кими Райконен. Въпреки трудния си старт на тазгодишната кампания, мястото на италианеца на практика не бе поставено под съмнение след прогреса по средата на сезона му, както и заради липсата на алтернатива сред талантите от академията на Ферари.

Най-доброто състезание на Джовинаци този сезон бе в Германия, но след финала на пилотите на Алфа Ромео бе наложено наказание заради технически несъответствия и точките му бяха взети. Така деветото място на "Монца" остава най-силното за младия италианец.

Antonio Giovinazzi will continue to race for Alfa Romeo next season.



