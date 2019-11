Странната причина Хамилтън да се изложи в квалификацията в САЩ

Отборът на Мерцедес разкри каква е необичайната причина Люис Хамилтън да се представи зле в квалификацията за Гран при на САЩ. Британецът случайно е активирал неправилни настройки на волана и това е причината да запише едва пето време, докато Валтери Ботас взе полпозишън.

Ето какво разкри стратегът на тима Джеймс Воулс: "Под дясната ръка на пилота има малък превключвател, който регулира спирането с двигателя. По принцип има предпазител върху него, само че той случайно е бил освободен. Така при всяко завъртане на кормилото, Люис е променял настройката и това е влошило представянето му до края на обиколката".

Това се е случило по време на първия бърз опит на Люис. След прибирането в бокса механиците са забелязали проблема и са активирали предпазителя. "При второто излизане на пистата се видя, че всички са по-бавни. Всъщност пистата беше станала по-бавна – заради вятъра и температурата. Така че Люис не успя да подобри времето си и остана пети".

