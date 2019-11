Хаас смятат да ухажват Кубица

Отборът на Хаас се опитва да "съблазни" Роберт Кубица с титулярно място за 2021, само че преговорите са сложни по думите на Гюнтер Щайнер. Полякът вече обяви, че през следващия сезон ще напусне Уилямс. Според слуховете, той може да стане тест пилот на Рейсинг Пойнт, а американците от Хаас също имат желание да го привлекат.

"Искам да привлека Роберт, но трябва да му предложа нещо добро" призна шефът на Хаас. "Ако му кажа просто: "ти си супер, моля те карай за нас" – няма да е достатъчно, защото ние не сме водещ отбор".

"Бихме искали Роберт да ни помогне да развием колата. Знаем, че той е доста добър в това отношение. Докато беше в Рено, той работеше с нашите инженери. Всички оценяват високо качествата му. Имаме нужда от развитие, тук сме само от четири години. За съжаление, нямаме свободни места за следващата година, така че предлагаме ролята на тест пилот. Надявам се скоро да изясним нещата".

