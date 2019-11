Хамилтън: Ако не беше Рон Денис, нямаше да съм шампион

Звездата на Мерцедес Люис Хамилтън благодари на стария си шеф и ментор във Формула 1 Рон Денис за подкрепата в началото на кариерата му. Британецът разкри в интервю за Sky Sports F1, след като спечели историческата си шеста световна титла във Формула 1, че легендарният 72-годишен бивш шеф на Макларън му е изпратил съобщение с поздравление.

"Имах съобщение от Рон и искам пред Вас да изпратя любовта и благодарностите си към него за това, че ме забеляза и повярва в мен още когато бях на 10 години. Ако не беше Рон, вероятно нямаше да имам подобни успехи", коментира Хамилтън.

