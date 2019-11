За Еди Джордан Хамилтън вече е минал Шумахер

Люис Хамилтън все още не е подобрил двата ней-големи рекорда на Михаел Шумахер – седемте титли и 91 победи, но според Еди Джордан британецът вече е надминал легендата. На пилота на Мерцедес му трябват още 8 победи и 1 шампионат, за да изравни великия си предшественик.

Джордан, който проправи пътя на Шумахер във Ф1 в своя едноименен тим през 1991, е на мнение, че Хамилтън също като Михаел, е в своя собствена лига. "Всеки си има собствено мнение по този въпрос, но за мен, той вече е изпреварил Михаел" заяви Джордан. "Имайте предвид, че Михаел стартира при мен, така че аз го обичам, но има нещо, което за което хората не си дават сметка".

"По времето, когато менажирах пилоти като Барикело, Ървайн, Фисикела и Алези, всеки път, когато трябваше да подписваме договор с Ферари, винаги имаше определени условия, според които това, което видяхме сега в Остин, нямаше да може да се случи".

Еди Джордан признава, че успехът на Шумахер във Ф1 беше постигнат отчасти заради послушни съотборници, на които често им беше нареждано да се подчиняват на лидера, докато Хамилтън разчита предимно на себе си".

"Ако Люис имаше в договора си същите условия, щеше да може да изпревари Ботас в Остин".

"Според мен това е минус за Михаел. Седем световни титли… Колко ли щеше да спечели, ако нямаше въздействието и подкрепата от други хора в отбора? И не говоря за екипа, а за пилотите".

"Люис вече е в друга лига. Той постигна всичко сам. Това, което постигна, донесе огромна гордост на семейството и близките му, така той може да бъде доволен".

