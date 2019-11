Мерцедес вече няма да мъчат Ботас

Тото Волф обеща, че повече няма да тормози Валтери Ботас с договори за по една година, след като финландецът се оплака, че това му създава напрежение и влошава представянето му. Пилотът на Мерцедес започна силно годината, като спечели две от първите четири състезания, но по-късно имаше известно разколебаване.

"Определено имаше една несигурност за 2020 по едно време. Много слухове. Нямах идея какво ще се случи. Трябваше да чакам. Със сигурност за мен като състезател и спортист, това не е приятно. Не можеш да се състезаваш със спокоен ум и да се съсредоточиш само върху работата си. Трудно е".

"Когато това продължава година след година през цялата ти кариера, в един момент се превръща в болезнен проблем. Така е приятно да видиш договора подписан. Само че ще бъде същото след една година по това време".

Волф от своя страна заяви, че ще има предвид казаното от Ботас, когато започне да мисли за следващия период: "Изглежда това му се отразява, така че ще го имам предвид и ще си върша работата по-добре. През 2021 вратите са отворени – никой от пилотите ни няма договор за тогава, така че ще се получи доста интересна ситуация".

