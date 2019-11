Нов слух: Рено излизат от Ф1 след сезон 2019

Промяната на ръководството в автомобилния гигант Рено може да доведе до прекратяване на участието им във Ф1 още след края на настоящия сезон. Това твърди немски сайт, който пише, че компанията възнамерява да направи сериозни икономии като намали значително разходите.

Френското правителство има 15% дял в Рено, а новият шеф Клотилда Делбо е посочена лично от президента Макрон. Не е тайна, че Делбо е краен противник на Ф1 проекта на компанията. Отборът вече обяви пилотския състав за 2020 с Даниел Рикардо и Естебан Окон, както и планове да се бори за титлата през очертаващата се нова ера от 2021.

Назначението на Делбо, обаче, дойде само преди броени седмици, така че за нея няма да бъде проблем просто да дръпне шалтера на Ф1 проекта. Фактът, че базата на отбора е в Енстоун, Великобритания, а не на родна земя, също е минус, тъй като това означава още по-големи разходи на фона на Брекзит.

Rumour: Renault to shut down F1 program after this season? https://t.co/wuzXYMI64r via @GPblog.com