Рикардо би бил по-бърз от Ботас в Мерцедес

Даниел Рикардо уверено заяви, че би бил по-бърз от Валтери Ботас, ако беше в Мерцедес. Австралиецът преди беше разкрил, че през 2018 е направил контакт със Сребърните стрели с предложение да му вземе мястото. По думите на Даниел, това се е случило преди да премине в Рено от Ред Бул.

На въпрос от Скай Спортс дали той би могъл да бъде по-силен опонент на Люис Хамилтън, Рикардо отговори: "Няма да си поплювам и ще кажа ДА. Аз вярвам в себе си. Не го казвам срещу Валтери или срещу някой друг, който е карал тази кола и не е спечелил".

Бъдещето на Рикардо може би е леко облачно, тъй като Мерцедес вече обявиха, че пилотският им тандем остава същия и през следващия сезон, докато над тима на Рено виси опасността да напусне шампионата още в края на 2019.

