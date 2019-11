Официално: Албън остава в Ред Бул през 2020

Ред Бул потвърдиха официално, че Алекс Албън ще бъде съотборник на Макс Верстапен през 2020. Британецът от тайландски произход се присъедини по средата на настоящия сезон, за да замени слабо представящият се Пиер Гасли. Двамата си размениха местата, като Албън се представя на висота в по-големия тим, а пък Гасли си възвърна формата, след като се върна обратно в Торо Росо.

"Много съм развълнуван да партнирам на Макс през следващата година и осъзнавам какъв голям късмет имам, за да получа тази възможност" заяви Албън. "Много благодаря на Ред Бул, че ми възложиха доверието си, и че повярваха в моите резултати, така че да ме оставят в колата и през 2020".

Шефът на отбора Кристиан Хорнер коментира: "Алекс се представя изключително добре откакто направи своя дебют с отбора в Белгия и резултатите му – седем финиша в топ 6 – говорят сами за себе си".

Торо Росо също ще запази настоящия си тандем Пиер Гасли - Даниил Квят за следващата година.

