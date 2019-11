Алонсо е фен на Верстапен

Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо вярва, че в момента във Ф1 няма по-добър пилот от Макс Верстапен. Холандецът дебютира през 2015, когато още дори нямаше право на шофьорска книжка. От тогава до днес той има седем победи със своя отбор Ред Бул.

"Няма такова нещо като най-добър пилот във Формула 1, просто не може да се анализира всеки аспект" каза Алонсо. "През няколко години се вижда кой се представя най-добре. Сега ми е приятно да следя Макс Верстапен, защото той винаги е в режим на атака, което е чудесно за зрителите".

Холандецът е четвърти във временното класиране преди предпоследния кръг от шампионата за 2019. Той се намира на 14 точки зад Шарл Леклер от Ферари, така че третото място със сигурност още не е решено.

