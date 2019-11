Албън най-бърз в подгизналата първа тренировка в Бразилия

Александър Албън с Ред Бул даде най-добро време в първата свободна тренировка за Гран при на Бразилия. Сесията не беше особено продуктивна, тъй като пистата беше прекалено мокра, а някои състезатели направиха само инсталационни обиколки.

First on the timesheets, but last back to the pits for Albon #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/NSilJ1bsfQ — Formula 1 (@F1) November 15, 2019

Колите на Ред Бул и Торо Росо рискуваха да пробват с гуми софт на влажната настилка, но никой от тях не постигна нищо, а Албън дори катастрофира. Съотборникът му Макс Верстапен и Дани Квят с Торо Росо се завъртяха без да ударят нищо. Албън пък беше записал времето си по-рано в тренировката.

Co-ording tyre choice with crash helmet design? We dig



Hamilton is the first to opt for intermediates#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/9qtpNxh9dB — Formula 1 (@F1) November 15, 2019

Второ време даде Валтери Ботас с Мерцедес, докато съотборникът му Люис Хамилтън дори не се опита да прави бърза обиколка. Трети и четвърти се наредиха пилотите на Ферари, като Себастиан Фетел беше по-бърз от Шарл Леклер.

Just five minutes remain in FP1!



charleSLICKlerc heads out on dry tyres, as a dry line emerges#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/gbeYWMm20t — Formula 1 (@F1) November 15, 2019

Карлос Сайнц с Макларън се нареди на пета позиция, следван от двата болида на Рено, където Нико Хюлкенберг беше по-бърз от Даниел Рикардо. Торо Росо заеха осмо и девето място – съответно Пиер Гасли и Дани Квят. Топ 10 затвори Ландо Норис с Макларън.

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ВИЖТЕ ТУК

Снимка: Getty Images