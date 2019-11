Ферари най-бързи във втората тренировка в Бразилия

Дуото на Ферари Себастиан Фетел и Шарл Леклер бяха най-бързи във втората тренировка в Бразилия, която бе прекъсвана на два пъти заради инциденти на мократа "Интерлагос". Двамата пилоти направиха и най-много стинтове с най-меките гуми на Пирели. Леклер завърши сесията с изоставане от само 0.021 сек спрямо Себ.

Тренировката бе прекъсната първо от инцидент на пилота на Уилямс Роберт Кубица. Полякът мина през мокър участък от пистата, изгуби управлението на болида си и се удари в бариерите на завой номер 3. Кубица успя да завърши едва две обиколки с най-твърдите гуми. Неприятна бе тренировката и за Торо Росо. Пиер Гасли се прибра в бокса 20 минути преди края на сесията след само 26 обиколки заради повреда в двигателя, а Данийл Квят претърпя два инцидента, последният от които наложи появата на вторите червени флагове заради пушек, излизащ от болида.

There were a few flames coming out of the back of the Toro Rosso, but marshals are snuffing them out #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/8lBIabUN5X