Хамилтън най-бърз преди квалификацията в Бразилия

Люис Хамилтън с Мерцедес беше най-бърз преди квалификацията за Гран при на Бразилия, като очевидно не смята да се отпуска, въпреки подсигурената вече шеста титла. Макс Верстапен с Ред Бул остана втори само на 26 хилядни. Шарл Леклер и Себастиан Фетел останаха съответно трети и четвърти за Ферари на около три десети изоставане.

FP3 REPORT: Hamilton edges Verstappen in final practice, as qualifying approaches #BrazilGP #F1 https://t.co/NHHJIcSaqX

Втроият Ред Бул с Алекс Албън остана пети, а вторият Мерцедес с Валтери Ботас се нареди шести. Най-добър в средата беше Даниил Квят с Торо Росо. Топ 10 оформиха още Антонио Джовинаци с Алфа Ромео и двата Макларъна, съответно с Ландо Норис на девета и Карлос Сайнц на десета позиция.

Warning Sainz Leclerc encounters a McLaren on the racing line #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/G1PT38hswH

Сесията премина спокойно, без сериозни инциденти и прекъсвания. Студената писта "Интерлагос" продължава да затруднява отборите в намирането на решение за загряване на гумите.

Grosjean dices with the Racing Point ahead



: "Perez just pushed me off the track"#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/Zs7TnGCk6t