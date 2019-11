Верстапен извоюва в Бразилия втория полпозишън в кариерата си

Макс Верстапен с Ред Бул извоюва втория полпозишън в своята кариера. Холандецът спря хронометрите на 1:07.508, като той досега не беше успявал да се класира в топ три на пистата "Интерлагос". Макс остави зад себе си двама световни шампиони с общо 10 титли: Себастиан Фетел за Ферари даде второ време, а Люис Хамилтън с Мерцедес се нареди трети.

Шарл Леклер даде четвърто време, но той ще стартира десет места по-назад, тъй като получи наказание заради смяна на елементи по двигателя. Валтери Ботас с втория Мерцедес се нареди пети, а Алекс Албън с Ред Бул затвори топ 6.

Just 15 minutes until qualifying!



It's close... almost as close as Leclerc and Sainz in FP3 #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/CFbTBWiuBR — Formula 1 (@F1) November 16, 2019

Пиер Гасли, с когото двамата си размениха местата, даде седмо време за Торо Росо на повече от секунда изоставане. Топ 10 допълниха още Ромен Грожан с Хаас, Кими Райконен с Алфа Ромео и Кевин Магнусен също с Хаас.

"Kimi just came out, he nearly went into the side of me!"



Lando and Kimi go close as they exit the pit lane! #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/Mk3jgcynJr — Formula 1 (@F1) November 16, 2019

Малко не достигна на Ландо Норис с Макларън да се класира в топ 10. Неговият съотборник Карлос Сайнц изобщо не успя да вземе участие заради повреда в двигателя. Квалификацията премина без особено напрежение и инциденти.

Снимка: Getty Images