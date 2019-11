Бруно Сена за спомените си от великия Аертон

Малко преди специалната за Сена обиколка, 36-годишният племенник на Аертон даде интервю за ESPN.

"През 1993 г. бях на пистата в Бразилия за квалификацията. Това бе единственият път, в който бях на пистата. Беше много яко, но мисля, че бях по-притеснен за кетъринга. Бях много малък, за да разбера стратегията. На следващата година, когато той вече бе в Уилямс, разбирах повече и единственото нещо, което исках, е да вляза в колата". Бруно, който кара за кратко във Формула 1, призна, че преди смъртта на Аертон той не се е състезавал все още.

