Хамилтън: Огромни извинения на Албън, моя грешка

Люис Хамилтън призна вината си за контакта с Алекс Албън две обиколки преди края на Гран при на Бразилия, заради който пилотът на Ред Бул загуби позицията си и се срина над десет места назад. Шесткратният световен шампион също повреди предното си крило и в оставащата дистанция до финала не успя да изпревари Пиер Гасли с Торо Росо за второто място.

"Огромни извинения за Албън!" каза Люис веднага след състезанието. "Пробвах маневра, стори ми се, че има пространство, но то явно се затвори, очевидна моя грешка".

Хамилтън призна, че Верстапен е бил недостижим на "Интерлагос": "Макс свърши фантастична работа днес и беше класа над нас в цялостното си представяне, а на правите изоставахме от тях. Дадох абсолютно всичко от себе си, поех огромни рискове. Не мисля, че имаше какво повече да направим".

Пилотът на Мерцедес похвали и Пиер Гасли: "Той свърши страхотна работа. Беше много честен в битката и позиционирането на колата".

Хамилтън беше привикан при стюардите, очаква се решение дали ще му бъде наложено наказание, което може евентуално да промени крайното класиране.

