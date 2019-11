Леклер и Фетел в спор кой е виновен

Двамата пилоти на Ферари взаимно си противоречат за това кой е виновен за двойното им отпадане от Гран при на Бразилия. Шарл Леклер твърди, че е бил притиснат от съотборника си Себастиан Фетел, който пък от своя страна отрича.

В обиколка 65 монегаскът изпревари четирикратния световен шампион, но Себастиан контраатакува, при което се докоснаха задна лява гума на Фетел и предна дясна на Леклер. Контактът доведе до спукване и при двамата и съответно до отпадане от състезанието.

"Аз го изпреварих в първи завой, а след това на трети трябваше да го затворя, защото знаех, че ще се опита да си върне позицията" обясни Леклер. "Той мина от външната страна, където нямаше много място, но аз все пак му бях оставил. След това към края на правата той започна да ме натиска, бяхме много близо и всичко стана супер бързо. Щом започна да влиза навътре, се докоснахме и гумите се спукаха".

"Още не съм говорил със Себ, но смятам, че сме достатъчно зрели, за да оставим това зад себе си. И двамата ужасно съжаляваме за отбора и проваления резултат. В бъдеще ще забравим всичко това и ще продължим да работим заедно".

"Много жалко за отбора, щяхме да запишем добър резултат" заяви от своя страна Фетел. "Имахме голяма борба, смятам, че бях по-бърз от него, не знам защо стана контакт, много жалко."

На въпрос дали е притиснал съотборника си, Себастиан отрече: "Не, държах права линия. На този етап нямах достатъчно място отдясно. Излязох по-добре от трети завой и се опитах да изпреваря".

