Наказаха Хамилтън с 5 секунди, пада до седма позиция

Люис Хамилтън получи наказание от пет секунди за предизвикване на удар с Александър Албън в предпоследната обиколка на Гран при на Бразилия. Пилотът на Мерцедес реши да смени гуми при второто излизане на колата на сигурността, за да опита атака срещу Ред Бул. Люис атакува Албън, но направи грешна преценка: стигна се до контакт, който завъртя болида на Алекс и го смънка далеч назад, а Хамилтън повреди предното си крило. Той призна вината си и се извини на пилота на Ред Бул.

След наказанието, Хамилтън пада от трета на седма позиция; Карлос Сайнц с Макларън става трети, Кими Райконен с Алфа Ромео – четвърти, следван от съотборника му Антонио Джовинаци – пети и Даниел Рикардо с Рено – шести.

BREAKING: Carlos Sainz earns his first podium in Formula 1!



He is promoted to third place in Brazil after Lewis Hamilton receives a five-second penalty for his clash with Alex Albon#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/oa1j7EgIl4