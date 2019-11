Късният питстоп на Хамилтън бил пълна глупост

Техническият директор на Мерцедес Джеймс Алисън се съгласи с фенове, че решението да вкарат Люис за късна смяна на гуми било "пълна глупост". Хамилтън прекара почти цялото състезание в Бразилия в опити да се доближи и да атакува Верстапен. При второто излизане на колата на сигурността няколко обиколки преди края, отборът призова действащия шампион да влезе в бокса от втора позиция.

При връщането си на пистата Хамилтън се оказа четвърти зад два Ред Була и едно Торо Росо. При рестартирането Люис пробва отчаяна атака и направи грешка при опита си да изпревари Албън за второто място. След контакт Алекс се завъртя и остана далече назад, а пилотът на Мерцедес в крайна сметка пресече финала почти успоредно с Гасли, но все пак трети. На всичко отгоре британецът беше наказан с пет секунди заради инцидента с Албън и остана седми.

"Състезанието съвсем не беше от най-добрите ни и в един момент просто направихме пълна глупост" обясни Алисън. "Мислехме си, че жертваме позиция за нови гуми, с които лесно ще си върнем изгубеното и ще атакуваме победата".

"Беше напълно погрешно, защото загубихме не едно, а две места, тъй като пропуснахме Гасли в сметките си. Също така заради многобройните отломки по пистата колата на сигурността остана по-дълго време".

Алисън допълни, че Хамилтън сам е предложил да влезе за тази смяна, но те са го подвели с информацията, че ще излезе трети, вместо четвърти. "В момента, в който той излезе зад Гасли, ние изведнъж се запитахме: "Защо го направихме?" завърши Алисън.

