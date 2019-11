Слух: тимът на Мерцедес се продава?

В последните дни се завъртяха различни слухове, че компанията Мерцедес ще продаде своя Ф1 отбор и ще напусне този спорт. Те бяха провокирани от изявлението на шефа на тима Тото Волф, че оставането им във Формула 1 "не е даденост". От своя страна изпълнителният директор на Мерцедес-Бенц Ола Калениус заяви, че компанията трябва да направи икономии в размер на милиард и половина долара до края на 2022. По принцип това нямало да засегне Ф1 отбора.

"Спечелихме шампионата 6 пъти подред" припомни Калениус. "Това е уникално постижение и се е изплатило многократно по отношение на маркетинга. Така че това е изключително успешна инвестиция".

Получава се ситуация от типа "царят дава, пъдарят не дава" и логично остава въпросът защо Волф подклажда спекулации за напускане? Най-логичното предположение е, че това е тактика по отношение на преговорите за ново търговско споразумение във Формула 1. Правилата и регулациите за 2021 вече са уточнени, но все още предстои да се съгласуват детайлите по комерсиалната сделка между отборите и Ф1 за периода 2021-2030.

Вече е ясно, че Ферари са доволни от сегашните условия, и не са се обявили за промени. Мерцедес, Рено и Ред Бул, обаче, искат да получат по-добри сделки, така че и трите тима говорят със съмнение за бъдещето си в спорта.

Има и друга версия, която се върти в пространството: предположенията са, че Тото Волф може би се гласи за висок ръководен пост във Формула 1 с Либърти Медиа. Ферари, обаче, не са съгласни с подобно развитие и дори искат да прокарат задължителна клауза, която да забранява на бивши шефове на отбори да постъпват на работа в Либърти. Според запознати с преговорите, тя дори има работно име: "Клаузата Тото Волф".

