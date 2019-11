Рестартът на Верстапен в Бразилия може да промени правилата

Шефът на Формула 1 Рос Браун остана изключително впечатлен от начина, по който Макс Верстапен рестартира състезанието за Гран при на Бразилия след втората кола на сигурността. Според него то е било изключително атрактивно и може да доведе до промени в правилника.

Ф1 промени правилата за рестарт за 2019, като тази година пилотите получават зелен флаг щом преминат стартфиналната линия. Преди това се случваше след като колата на сигурността пресече "Линия 1", която се намира близо до входа към питлейна.

В Гран при на Бразилия при втория рестарт Верстапен намали драстично скоростта и така събра колоната на милиметри един от друг. След това той ускори мигновено, щом стъпи на старт финалната права и по този начин предотврати възможността следващите го болиди да се възползват от слипстрийма му.

Тази тактика проработи отлично за пилота на Ред Бул и на първи завой той вече беше набрал дистанция между себе си и движещия се втори Алекс Албън. Браун коментира: "Беше много вълнуващ и превъзходен рестарт, който ще анализираме много внимателно. Колоната беше максимално събрана, а секундите преди зеления флаг се превърнаха в зрелищен спектакъл, в който пилотите се бориха за позиции и дори най-малкото преимущество се оказа решаващо".

Браун допълни, че ще обсъдят възможността тези условия да бъдат пресъздадени процедурно, за да се гарантира интереса на зрителите.

Даниел Рикардо също коментира процедурата по рестарт: "Виждаш как колите набиват спирачки, възможно е да стане хаос, но това очевидно ти носи много адреналин. Особено когато състезанието е тип "следване на лидера", рестартът разпалва адреналина у теб".

