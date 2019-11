Ако Алонсо се върне във Ф1, ще е фаворит за титлата

Макс Верстапен вярва, че ако Фернандо Алонсо се завърне във Формула 1, той ще бъде сред топ 3 на кандидатите за спечелване на световната титла. Двукратният световен шампион се оттегли от спорта в края на 2018, за да преследва успехи в други моторни дисциплини.

"За мен Фернандо е един от най-добрите пилоти" каза Верстапен. "Съжалявам, че не съм имал реалната възможност да се състезавам срещу него, защото той не разполагаше със силна кола по това време".

"Ако Алонсо беше тук с топ кола, щеше да е в топ три на кандидатите за световната титла".

Изявлението на Верстапен дойде като отговор на коментарите на Алонсо, че Макс в момента е най-добрият пилот на стартовата решетка, защото винаги се намира в "режим на атака".

