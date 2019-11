ФИА разследват горивната система на Ферари

Противоречията около двигателя на Ферари не стихват, след като ФИА е иззела за анализ част от горивната система на SF90, също така на един клиентски отбор и на друг. Съмненията дали Скудерията не мами започнаха след лятната пауза, когато червеният тим записа поредица от полпозишъни. Тогава съперници на италианците писаха до ФИА с искане за уточнение относно правилата за двигателите.

ФИА публикува техническа директива по въпроса, като подчерта член 5.10.5, където е указано: "всяко устройство, система или процедура, която или които имат за цел да увеличат горивния поток или да съхранят и рециклират гориво след точката на измерване, са забранени". Само седмица по-късно излезе и втора директива, която потвърждава, че запалимата смес в охладителната система на двигателя не може да се ползва за изгаряне.

От тогава насетне Ферари не са успявали да запишат полпозишън, а въпросите продължават да висят във въздуха. Според немския журналист Тоби Грюнер ФИА са иззели елементи от горивната система на Ферари, техен клиент, както и от друг отбор след състезанието в Бразилия. Те ще бъдат щателно изследвани в лабораториите на ФИА.

Exclusive: The FIA has seized parts of the fuel system of Ferrari, one Ferrari customer and one Non-Ferrari. A thorough investigation of the parts will be conducted in the FIA laboratories.



