Фетел и Леклер да се поучат от Хамилтън

Себастиан Фетел и Шарл Леклер би трябвало да се поучат от Люис Хамилтън и да бъдат по-откровени за своите грешки. Такова мнение изказа шефът на Формула 1 Рос Браун. Тандемът на Ферари разбуни духовете, след като двата болида на Скудерията се блъснаха един в друг и отпаднаха от надпреварата. След състезанието никой от двамата не пое вината за случилото се.

Браун, който е бивш технически директор на Ферари, намекна, че с такова поведение червеният тима трудно ще детронира Мерцедес. "Не бих искал да взимам отношение кой от двамата има по-голяма вина за инцидента. Но погледнато трезво, добре би било един от тях да последва примера на Хамилтън и веднага да си признае вината – както направи шампионът след удара с Албън".

"Ако Ферари наистина искат да прекратят доминацията на Мерцедес, трябва не само да осигурят по-силна кола догодина, но и да се уверят, че подобни инциденти няма да се повторят. Формула 1 е отборен спорт, особено в Маранело." Браун каза още, че е много важно как шефът на тима Матиа Биното ще обясни на пилотите по-голямата важност на отбора над индивида.

Ross Brawn says the Ferrari drivers should 'follow Lewis Hamilton's example' and admit to their errors, after the duo crashed in Brazilhttps://t.co/1gXIe4kdg2