Хамилтън очаква тройна битка за титлата през 2020

Люис Хамилтън очаква много по-оспорван шампионат през 2020. За разлика от тази година, когато Мерцедес записаха шест поредни двойни победи, следващият сезон ще започне с доста по-изравнени сили. През 2019 Ферари успяха да предизвикат Сребърните стрели, а Ред Бул отбеляза значителен напредък с Хонда.

"Хонда направиха огромни крачки напред" коментира Хамилтън. "Страхотно е, че има още един производител, който е толкова силен. Надявам се, че следващата година ще имаме тройна, дори четворна битка в шампионата".

Макс Верстапен също е оптимист: "Смятам, че Хонда са на прав път. Отбелязахме огромен напредък този сезон и аз съм изключително щастлив от този факт."

Силата на Хонда не е единственото, което навежда Хамилтън към очаквания за оспорвана битка догодина – той обръща внимание на силното младо поколение пилоти: "Във Ф1 има много млади таланти с голям потенциал и те са бъдещето на спорта. Нямам търпение да се състезаваме. Колкото повече се изравняват отборите, толкова повече борби като в Бразилия ще гледаме".

