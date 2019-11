Окон започва в Рено още от тестовете в Абу Даби

Естебан Окон ще се присъедини към новия си отбор Рено още тази година за тестовете след края на сезона в Абу Даби. Мерцедес и френския тим са постигнали споразумение, така че Окон ще може да вземе участие в двудневния тест на гуми след последното състезание за 2019.

Тестовете ще се проведат на 3 и 4 декември, а тимът е позволил на Даниел Рикардо да си замине у дома. Окон ще замести Нико Хюлкенберг, който засега остава без място за догодина. Единствено в Уилямс не са обявили състава си за 2020, но е слабо вероятно Нико да постигне сделка с тях.

Окон започна кариерата си във Формула 1 през 2016 с отбора на Манор. През 2017-2018 се състезаваше за Форс Индия, но след като тимът смени собствеността си, за французина не остана място. През 2019 той е резервен пилот на Мерцедес. Окон има 50 старта и 136 точки.

